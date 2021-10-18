РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Мальчик из многодетной семьи в Королеве получил новый велосипед вместо украденного, сообщает пресс-служба городской администрации.

Недавно к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратилась многодетная семья Ульмасовых из подмосковного Королева. Из их подъезда по адресу: ул. Чайковского, д. 6 у одного из сыновей украли велосипед. К сожалению, полиции найти пропажу не удалось.

К решению ситуации, по просьбе временно исполняющего обязанности главы города Игоря Трифонова, оперативно подключились бизнес-сообщество и Торгово-промышленная палата. Благодаря совместным действиям был куплен новый велосипед, который передали многодетной семье.

Приобрести велосипед помогла владелица сети кофеен Western coffee в Королеве.