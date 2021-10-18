РИАМО - 18 окт. Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени в Подмосковье» открылась в Ногинске в понедельник, она пройдет по 24 октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня открылась очередная осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Ногинске. Продукцию представляют около 15 хозяйств Подмосковья», – сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что такие ярмарки пользуются популярностью у жителей, так как они предпочитают фермерские продукты магазинным. Для владельцев сельскохозяйственных производств ярмарка – выгодный способ реализовать свои товары, а для покупателей – возможность закупить запас сезонных продуктов на зиму. Ряд товаров на ярмарках реализуется по специальным социальным ценам.

На ярмарке представлены: сезонные картофель, овощи и фрукты, ягоды, натуральные молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, мед, орехи. Кроме того, гости смогут приобрести саженцы растений и садовый инвентарь.

Мероприятие также включает в себя культурную программу с розыгрышем призов. Ярмарка работает на Соборной улице с 09:00 до 19:00.