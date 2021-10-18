РИАМО - 18 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ФорестГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение комитета лесного хозяйства Московской области, в котором говорилось об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ФорестГрупп» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением общество обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ФорестГрупп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.