РИАМО - 18 окт. Цена на овсяные хлопья в российских магазинах бьет рекорды, уже около 2 месяцев этот товар стоит свыше 80 рублей, сообщает РБК.

Отметку в 80 рублей за 1 кг цена на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 года. В прошлом году этот продукт можно было купить за 72 рубля.

При этом сообщается, что цена выросла также на овсяную кашу в магазинах, включая овсяные хлопья быстрого приготовления. Цены выросли в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до 94 руб. за 1 кг.

Как сообщил представитель торговой сети «Командор» Дмитрий Болотов, главная причина подорожания - рост закупочных цен у поставщиков. Поставщики, в свою очередь, объясняют рост цен удорожанием сырья, упаковки, низкой урожайностью, сокращением посевных площадей, засухой.