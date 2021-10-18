РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» проходит в Королеве по 24 октября. Во время рейдов инспекторы проверят автомобили такси на соблюдение законодательства, сообщил «РИАМО в Королеве» и. о. начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Также сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения миграционного законодательства РФ и проверять, насколько обеспечена безопасность при перевозке граждан и багажа легковыми такси.

Кроме того, будет проверено, насколько законно используется атрибутика такси, соблюдение таксистами ПДД и правил перевозки пассажиров, в том числе с использованием удерживающих устройств.