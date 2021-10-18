РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске в понедельник стартовала молодежная акция «Стань донором крови», она продлится до 22 октября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Комитет по делам молодежи администрации округа приглашает всех желающих (в возрасте от 18 лет) принять участие в традиционной молодежной акции «Стань донором крови» до 22 октября.

Как сообщалось ранее в группе комитета в соцсети «ВКонтакте», сдача крови проходит с 8:00 до 12:00 по адресу: ул. Кирова, д. 9.