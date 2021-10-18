РИАМО - 18 окт. В Московской области за минувшие сутки выявили 2768 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.
С начала пандемии коронавируса в области сделали около 11,7 млн ПЦР-тестов на Covid-19. Каждые сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований в лабораториях.
В Подмосковье можно бесплатно привиться от коронавируса в одном из пунктов вакцинации.
Ранее область обошла столицу в части формирования коллективного иммунитета. В Подмосковье он достиг 64%, а в столице – 61%.
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