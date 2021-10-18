РИАМО - 18 окт. В столице еще 3237 горожан вылечились от коронавируса, с начала пандемии число выздоровевших в Москве увеличилось до 1 536 156, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 6 823 новых случая заражения, госпитализированы 1267 человек, на ИВЛ находятся 639 пациентов. Жертвами инфекции стали 69 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 726 237 случаев заражения, скончались 30 232 пациента.

Москвичам напомнили о важности вакцинации. Привиться можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее в столице открылись пункты экспресс-тестирование на Covid-19. Пройти скрининг могут все желающие.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>