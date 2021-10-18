РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Один случай заболевания раком молочной железы зафиксировали у женщины врачи Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе во время профилактического скрининга в рамках Дня открытых дверей, еще одну пациентку отправили на биопсию, сообщается на сайте медучреждения.

16 октября врачи МООД провели обследование женщин в рамках дня открытых дверей, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Скрининг прошли 49 человек, которые заранее записались на прием. Пациентки получили консультацию кандидатов медицинских наук, врачей-онкологов: Тагира Якубова и заведующего отделением №6 опухолей молочной железы и кожи Дениса Сидорова.

В ходе первичного осмотра 23 женщины были направлены на УЗИ-диагностику молочной железы, еще 29 – на маммографию. В результате обследования у одной женщины было обнаружено онкологическое заболевание. Она будет проходить лечение в онкодиспансере.

Еще у одной пациентки в молочной железе выявили подозрительное образование. Врач направил женщину на биопсию.