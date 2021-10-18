РИАМО - 18 окт. Мальчик, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс под Пермью, разговаривал с психологом до инцидента. Школьник жаловался, что его травят одноклассники, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительной информации, 12-летний мальчик «хотел разобраться» не только со своей сверстницей, как сообщалось ранее, но и с 3 ребятами, которые его обижали.

В настоящее время проводятся опросы всех в присутствии психолога.

По факту произошедшего в школе под Пермью возбудили сразу 2 уголовных дела – о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В отношении шестиклассника, который пришел в школу с отцовским оружием и открыл стрельбу, проводится доследственная проверка. Его могут обвинить в покушении на убийство.