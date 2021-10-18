РИАМО - 18 окт. Нежилое помещение площадью более 200 «квадратов» продали в Бронницах в рамках аукциона на единой торговой площадке Московской области. Цена лота составила 8,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Помещение, удобно расположенное в центре города на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Советская, д. 106, станет хорошим вложением для реализации бизнеса нового владельца», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, помещение было передано в собственность городского округа Бронницы из федеральной собственности, но в последние годы оно не использовалось. После передачи в муниципальную собственность администрация внесла объект недвижимости в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на этот год и реализовала с торгов для вовлечения имущества в хозяйственный оборот и пополнения доходной части бюджета.

Подробная актуальная информация обо всех проводимых комитетом по конкурентной политике Московской области торгах доступна на портале ЕАСУЗ.