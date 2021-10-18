РИАМО - 18 окт. За минувшие сутки в России умерло 998 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 224 310 россиян, сообщает столичный оперштаб.

Также в России за сутки болезнь удалось победить 16 431 пациенту с диагностированным коронавирусом. За все время пандемии выздоровели 7 017 055 граждан РФ.

Во многих регионах страны растет число новых случаев заражения и смертей. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы защитить здоровье и спасти жизнь.

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