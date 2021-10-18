РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны прапорщик Сергей Желтов и старший сержант Артем Ермаков пришли на помощь местной жительнице, которую сбил автомобиль, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о ДТП на ул. Комсомольской. Молодой человек, управляя автомобилем, сбил переходившую через пешеходный переход женщину.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы немедленно сообщили о случившемся во все экстренные службы, оцепили место происшествия, после чего оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

После женщина была передана прибывшей бригаде скорой помощи. Ее жизни ничего не угрожает. Водитель, совершивший наезд на пешехода, передан сотрудникам ГИБДД.