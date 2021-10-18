РИАМО - 18 окт. За минувшие сутки в столице выявили 6823 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 726 237 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Коллективный иммунитет от коронавируса в городе составляет 61%.

В столице расширили сеть точек, где можно пройти экспресс-диагностику на коронавирус. Всего работают 50 пунктов.

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