РИАМО - 18 окт. За последние сутки в стране выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом, это рекордное суточное количество с начала пандемии, сообщает оперштаб.

С начала пандемии в РФ выявили 8 027 012 случаев инфицирования

Во многих регионах страны растет число новых случаев заражения коронавирусом и смертей пациентов с инфекцией.

Врачи напоминают, что единственным способом победить пандемию является вакцинация. Россиян прививают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее на портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции и тепловая карта ситуации с Covid-19 в российских регионах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру с начала пандемии выявили около 240 млн случаев коронавируса. Более 4,8 млн человек с Covid-19 скончались с начала пандемии.

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