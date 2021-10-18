РИАМО - 18 окт. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG объявил о заполнении первой нитки трубопровода техническим газом. В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы на второй, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первую нитку наполнили в объеме порядка 177 млн кубометров, следуя параметрам плана.

Такой объем обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе, этого достаточно для старта транспортировки газа.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» подготовлен к запуску. Сейчас все упирается в разрешение на его ввод от правительства ФРГ.