РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 окт. В подмосковном Дзержинском проводят проверку по факту наезда на переходившего дорогу ребенка, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

16 октября в 23:20 на ул. Угрешской в районе дома 5 водитель легкового автомобиля наехал на несовершеннолетнего пешехода. Тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.