РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Юнармейцы Быковской школы Подольска победили на слете «Патриоты Подолья», посвященного Дню памяти Подольских курсантов, сообщили в местном отделении ВВПОД «Юнармия».

На базе центра «Родина» Подольска 15 октября прошел традиционный 5-й слет юнармейских отрядов округа в рамках XIX слета «Патриоты Подолья», посвященного Дню памяти Подольских курсантов. Участниками стали учащиеся 27 отрядов общеобразовательных организаций.

Программа слета состояла из 8 состязаний: сборка-разборка автомата Калашникова; стрельба имитационная из пистолета Макарова; героические страницы Великой Отечественной войны; смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою» и других.

В результате третье общекомандное место заняли юнармейцы отрядов «Будимир» школы поселка МИС, «Сокол» школы №32 им. 177 АИП, «Росток» лицея №1 поселка Львовский. Второе место завоевали юные патриоты клубов «Варяг» школы №35 и «Пламя» гимназии им. Подольских курсантов, а первое место - «Витязь-Быково» Быковской школы.