РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковных Люберцах с 11 по 17 октября улицы убирали свыше 1,2 тыс. человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель управления по благоустройству Елена Чиркова.

«С 11 по 17 октября в уборке улиц и общественных пространств задействовали 115 единиц техники, 1270 сотрудников. Всего вывезли 360 куб. м мусора. 24 дерева опилили, 12 вырубили», - сказала Чиркова.

Она пояснила, что за неделю поступило 74 обращения по благоустройству.

Во дворах за неделю заделали 38 ям общей площадью более 300 кв. м.

Также было вынесено 2 постановления на 5 тыс. руб. за парковку автомобилей, мешающих вывозу мусора; 1 постановление на 15 тыс. руб. за ненадлежащее содержание территории, 2 постановления на 10 тыс. руб. за сброс мусора.