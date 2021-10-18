РИАМО - 18 окт. Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном управлении Федеральной антимонопольной службы России, в числе основных обсуждаемых вопросов: развитие конкуренции в Подмосковье и стране в ближайшие годы, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Общественного совета при Московском областном УФАС России Романа Коробейкина.

Участие в заседании приняли заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия и глава управления развития конкуренции комитета по конкурентной политике Подмосковья Тихон Корягин.

Спикеры обсудили вопрос развития конкуренции в Московской области и основные направления реализации Национального плана (дорожной карты) развития конкуренции в России на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства РФ от 02.09.2021 №2424-р.