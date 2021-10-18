РИАМО - 18 окт. Из-за пасмурной погоды многие люди осенью чаще чувствуют сонливость. Однако не всегда желание спать днем объясняется окружающей обстановкой, это может быть признаком заболевания, сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Иногда сонливость связана с недомоганием, вызванным сокращением светового дня. Уменьшение света способствует развитию депрессии, а вот она уже может быть причиной сонливости.

«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия – это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать», – сказал Полуэктов в интервью радио Sputnik.

Он перечислил 3 способа борьбы с сонливостью – моментальный, долгосрочный и медикаментозный. Первый – кофеин.

«Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ. Если сонливость (беспокоит вас – ред.) дольше одного дня, то начать надо с того, чтобы спать не менее 7 часов ночью», – объяснил Полуэктов.

Если и это не помогло, нужно обратиться к врачу.