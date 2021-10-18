РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах составил 52%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 15 октября составил 52%. Текущий процент сбора - 41%, остальное - плата по задолженностям», - сказала Мотыль.

Она добавила, что с 11 по 15 октября в МособлЕИРЦ поступило 7 обращений от жителей, все касались расчета платы за коммунальные услуги. По всем заявлениям проведен созвон.