РИАМО - 18 окт. Одного из учеников пермской школы, где случилась стрельба, увезли в больницу, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Уточняется, что пострадавший ребенок получил ссадины.

Ранее один из учеников школы поселка Сарс Пермского края устроил стрельбу из огнестрельного оружия.

Оружие — карабин «Сайга» — мальчик взял у отца. По его собственным объяснениям, ему приснился бог, который подсказал, что нужно сделать.

Также мальчик рассказал, что был зол на учителей и одноклассников. В частности, он собирался разобраться со своей сверстницей.