РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Жители подмосковных Люберец за неделю оставили около 4,8 тыс. обращений в ЕДС ЖКХ, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«На минувшей неделе, с 11 по 17 октября, в ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы поступило 4 796 обращений от жителей Люберец. Основная масса касалась вопроса остановки водоснабжения в деревне Марусино, работы МособлЕИРЦ и получения справочной информации», - сказал Караваев.

Так, в деревне Марусино 12 октября отключилась тяговая подстанция, произошла остановка котельной, ЦТП и ВЗУ. Отключение было кратковременным.

Также за неделю поступило 27 обращений по уличному освещению. Все заявки закрыты. Всего установлено 312 новых опор и 320 светильников по программе «Светлый город».