РИАМО - 18 окт. В Москве расширили сеть точек, где можно пройти экспресс-диагностику на коронавирус. Проверить возможность заражения инфекцией можно совершенно бесплатно, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«C сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах», - сказала Ракова.

Она отметила, что в столице впервые ТПУ используются с подобной целью, но через эти узлы ежедневно проходит большое количество людей, что делает скрининг более доступным.