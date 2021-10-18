РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. С 11 по 17 октября пожарные потушили 2 возгорания на территории городского округа Люберцы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации и. о. начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе огнеборцы участвовали в ликвидации 4 пожаров, из них 2 - на территории городского округа Люберцы. Пострадавших нет», - сказал Катаев.

Так, 17 октября в 4:20 в поселке Октябрьский на ул. Ленина, д. 96 загорелся склад. Горели лифтовая шахта и кровля на площади 400 кв.м. Также 17 октября в 23:14 на Южной улице Люберец в ГСК-1 в гараже обгорели личные вещи и мотоцикл на площади 24 кв. м.

Он добавил, что также 7 раз выезжали на тушение мусора, было и 17 ложных вызовов.