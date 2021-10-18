РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В Подольске нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала 13 октября, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Елизавету Смирнову 2010 г. р., которая 13 октября в 10:20 уехала из дома на ул. Строительной со своим отцом в поликлинику в Москве и не вернулась.

«Девочка найдена. Она жива. Благодарим всех за помощь в розыске подростка», - говорится в сообщении.