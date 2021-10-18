РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Более 20 женщин прошли обследование молочных желез на рак в рамках дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи в подмосковном Красногорске 16 октября, сообщил заведующий ЦАОП Максим Соснин.

«В данном мероприятии могли принять участие пациенты, у которых есть жалобы на боль, выделения из молочных желез, а также те пациенты, у которых в разные сроки были выявлены очаговые доброкачественные образования молочных желез», – пояснил Соснин.

В рамках дня открытых дверей консультацию получила 21 пациентка. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы.

Сначала все желающие могли послушать лекцию, в ходе которой врачи ответили на вопросы женщин.

«Далее были проведены диагностические мероприятия – маммографические исследования, УЗИ молочных желез, а также осмотр со стороны специалистов онкомаммологического и онкогинекологического профилей», – добавил Соснин.

По словам врача, на сегодняшний день прослеживается тенденция к более раннему выявлению онкологии молочных желез. Этому способствуют диспансеризация, расширение диагностической базы медучреждений в рамках нацпроекта «Онкология», расширение сети центров амбулаторной онкологической помощи.

Он отметил также, что дни открытых дверей, посвященные тем или иным онкологическим заболеваниям, планируют проводить в ЦАОП раз в месяц.