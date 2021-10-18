РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. С 11 по 17 октября в полицию Люберец поступило 1,9 тыс. обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в дежурной части зарегистрировано 1,9 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 32 уголовных дела, из них 27 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 166 ДТП с 3 пострадавшими.

Также Романцев предупредил об участившихся случаях мошенничества. Управляющие компании помогли с наклейкой листовок о предупреждении мошенничества. Романцев отметил, что мошенники могут прийти под видом газовщиков или переписчиков. Необходимо звонить по номерам 112 или 02.