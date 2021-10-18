РИАМО - 18 окт. В Луховицах спасатели 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь в квартиру, где находился 8-летний ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 октября. По словам старшего смены Владимира Дорина, в ЕДС «Система-112» обратились родители мальчика, которые рассказали, что ребенок находится дома один, закрылся изнутри, не открывает дверь и не отвечает на звонки.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции деблокировали дверь в квартиру с помощью слесарного инструмента и обеспечили доступ в жилье», – отметил Дорин.

Попав в квартиру, родители убедились, что с ребенком все в порядке - тот просто крепко уснул.