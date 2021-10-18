РИАМО - 18 окт. В подмосковном Егорьевске мужчина 1974 г. р. нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому 1961 г. р. в ходе пьяной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили в квартире во 2-м микрорайоне Егорьевска ночью 16 октября.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отделение полиции предполагаемый убийца - знакомый жертвы. Выяснилось, что преступление было совершено в ссоре, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.