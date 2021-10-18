РИАМО - 18 окт. В 2021 году в столице случилось почти 2 тыс. ДТП с участием пешеходов, чаще всего такие происшествия случаются на востоке, юго-востоке и севере столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В результате этих происшествий 110 человек погибли и 1927 получили ранения.

В частности, на востоке города случилось 253 таких аварии, на юго-востоке — 225, на севере — 213, на юге — 205, на северо-востоке — 202.

Самая большая летальность после таких ДТП наблюдается на юге (17 погибших), западе (14 человек), востоке и юго-востоке (по 12 человек).

Больше всего раненых в таких ДТП зарегистрировано в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах, здесь пострадали 250, 230 и 210 человек соответственно.