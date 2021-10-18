РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Пробка на 6 баллов из 10 возможных образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска в понедельник утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от автоцентра Major до МКАД. Этот участок дороги протяженностью более 8 км обозначен на карте красным. Далее на отрезке порядка 2,3 км скорость потока снижена.

На Волоколамском шоссе пробка от Павшинского бульвара до МКАД. Тем, кто едет дальше в сторону центра, придется постоять до моста через Москву-реку, здесь идет ремонт дороги.

Локальные заторы наблюдаются также на Волоколамском шоссе в черте Красногорска в обоих направлениях и в районе станции МЦД-2 Нахабино в сторону Москвы.