РИАМО - 18 окт. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области помогли устранить 1634 нарушения чистоты на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2021 года приняты меры по 1,7 тыс. нарушений, выявленных с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 1634 из них уже устранено, в том числе 18 – за прошедшую неделю», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Сейчас в Подмосковье контроль контейнерных площадок через систему «Безопасный регион» осуществляется с помощью 508 камер.

Всего в регионе установлено более 76,5 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», в том числе 380 «Умных камер».