РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Общая протяженность всех дорог на территории подмосковного Красногорска превышает 500 км, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Всеволод Волосевич.

«Третье воскресенье октября - профессиональный праздник у всех, кто 24/7 следит за тем, чтобы на наших дорогах было чисто и комфортно. Это дворники и водители, ремонтные рабочие и автомеханики, инженеры и другие специалисты», - написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что общая протяженность автодорог округа - более 500 км.

В муниципалитете в нынешнем году отремонтировали 65 участков на местных дорогах и 11 подъездов к садовым товариществам. Привели в порядок и региональные шоссе - Путилковское, Ильинское и Волоколамское.

«Всех поздравляю с праздником, благодарю за этот непростой труд, желаю успехов, здоровья и благополучия», - заключил Волосевич.