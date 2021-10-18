РИАМО - 18 окт. На YouTube-канале проекта «Московское долголетие» 19 октября пройдет день открытых дверей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Прямая трансляция начнется в 14:00. Во время трансляции будет работать чат, где зрители смогут задать вопросы о проекте.

Зрители трансляции также узнают, как размяться перед тренировкой в холодное время года, правила этикета в интернете, об образовательном направлении «Серебряный университет», основных активностях «Московского долголетия» и других возможностях проекта.

«Московское долголетие» — крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста. Бесплатные занятия проходят онлайн и на свежем воздухе.