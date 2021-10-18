РИАМО - 18 окт. Правоохранители задержали 21-летнего жителя Ленинского городского округа, которого подозревают в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов, откуда похищал велосипеды, которые не были оборудованы средствами защиты. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его в одном из комиссионных магазинов в момент, когда он пытался сдать похищенное имущество», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, есть основания полагать, что злоумышленник причастен к совершению 4 краж велосипедов.

Как рассказал задержанный, похищенные велосипеды он продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.