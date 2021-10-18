РИАМО - 18 окт. За минувшие 10 лет выбросы вредных веществ в атмосферу от столицы сократились в 2 раза, эмиссия углекислого газа снизилась на четверть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На самом деле за счет концентрации населения эффективность расходования энергии в мегаполисах гораздо выше, чем в малых городах или в селе», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он уточнил, что за 21 год численность столицы выросла на треть. Но при этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть.

«А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад. Развитие мегаполисов – не препятствие, а ключ к решению многих экологических проблем», - добавил градоначальник.

Во время Российской энергетической недели Собянин говорил о том, что высокая эффективность городской энергетики получается за счет концентрации энергетических ресурсов, сокращения энергетических сетей и концентрации населения.

Говоря о Москве, он акцентировал внимание на том, что в мире нет ни одного сопоставимого по масштабам города, который находится в столь суровых климатических условиях.

«Отопительный сезон в Москве начинается в сентябре и кончается в мае. В Москве сосредоточены крупнейшие системы электро-, водо-, теплоснабжения в мире. Никаких аналогов нет даже близко!» - сказал мэр столицы.

Он добавил, что энергетика для Москвы – это не только комфорт и развитие, но и жизнь в прямом смысле слова.

«Без надежной энергетики выжить нереально», - подчеркнул Собянин.