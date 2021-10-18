РИАМО - 18 окт. С 2011 года портал «Наш город» помог решить более 5,2 миллиона проблем, он позволяет москвичам активно участвовать в жизни столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К проекту присоединились более 1,7 миллиона москвичей, включая жителей ТиНАО.

Портал позволяет контролировать качество благоустройства и ремонта объектов городского хозяйства, а также работу городских служб в онлайн-режиме. Жители столицы могут сообщить о проблемах по восьми категориям, например, «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк» и другим.

Все сообщения попадают и рассматриваются сотрудниками редакции. Ежедневно они обрабатывают порядка 9 тысяч обращений жителей и ответов от органов власти. Пользователи могут отслеживать статус своего запроса и получать ответы с фотографиями, которые демонстрируют завершение работ.

В материале отмечается, что с 2011 года было решено порядка 440 тысяч проблем с чистотой территорий у жилых домов и почти 300 тысяч проблем с освещением в подъездах. В конце 2021 - в начале 2022 года планируют обновить веб-версию и мобильное приложение «Наш город».