РИАМО - 18 окт. Рабочие приведут в порядок каскад из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, а также пруды на реке Зименка в поселении Московский ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

От иловых отложений нужно будут очистить Верхний Передельцевский пруд. Там планируют сформировать береговой откос и укрепить берега деревом лиственницы. Кроме того, средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей очистят от насыпного грунта, укрепят берега, сформируют русло ручья с отсыпкой щебня.

Также от ила и мусора будут очищены руды на реке Зименка. Там появится зона биоплато, где высадят водные растения, препятствующие цветению воды.

Кроме того, у водоемов появится дорожно-тропиночная сеть, установят дополнительное наружное освещение и высадят зеленые насаждения.

Работы будут закончены в следующем году.