РИАМО - 18 окт. Реконструкция станции МЦД-4 закончится в этом году, выполнено уже три четверти работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов отметил, что по распоряжению мэра города в этом году был сделан акцент на обновлении пассажирской инфраструктуры Киевского направления железной дороги.

«Работы на Матвеевской планируем завершить в декабре этого года. Сейчас реконструкция завершена на 75%», — сказал он.

В частности, уже готовы 2 новые пассажирские платформы. Они уже работают. Все еще продолжается отделка фасадов вестибюля. Станцию подключают к инженерным сетям.

В сутки Матвеевской пользуются около 2,5 тыс. пассажиров. К 2025 году пассажиропоток здесь вырастет в 2 раза, и станцией будут пользоваться больше 5 тыс. пассажиров в сутки.