РИАМО - 18 окт. На Погодинской улице в районе Хамовники в центре столицы отреставрируют усадебный дом, который был построен в XIX веке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект реставрации трехэтажного кирпичного здания утвержден. Специалисты приведут в порядок портик с пилястрами, цоколь, стены, кровлю, двери, полы и другие элементы здания.

Кроме того, в ходе работ обустроят систему водостока, починят ворота, поверхности покроют защитными составами.

Усадебный дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Реставрация пройдет под контролем специалистов Мосгорнаследия.