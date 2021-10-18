РИАМО - 18 окт. Четырехэтажный объект стрит-ритейла (общепита и торговли) с террасами построят в Столешниковом переулке в столице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На градостроительно-земельной комиссии города был одобрен этот проект. На участке площадью около 0,02 га инвестор планирует провести реконструкцию здания.

Общая площадь реконструированного здания составит 897 кв. м, также предусмотрена открытая терраса площадью 56 кв. м и кровля – 110 кв. м.