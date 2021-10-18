РИАМО - 18 окт. На портале «Активный гражданин» до 19 октября проходят общественные обсуждения по проекту нового трамвайного маршрута на востоке столицы протяженностью 5,7 км, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новая трамвайная линия должна будет соединить районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.

Новый маршрут позволит пассажирам добраться до станций метро «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского». Кроме того, проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети и создание пешеходных зон. Работы коснутся Открытого шоссе, Тагильскую, Монтажную и другие улицы. Кроме того, по основному ходу Щелковского шоссе на пересечении с Монтажной улицей планируют построить путепровод.

Новый трамвайный маршрут улучшит транспортное обслуживание на востоке столицы, сократит время в пути до станций метро, а также позволит перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с радиальных направлений.

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