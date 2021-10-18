РИАМО - 18 окт. На портале mos.ru появилась возможность подключить автоматическую оплату платежей по аренде городской недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи сервиса «Мои платежи» на mos.ru могут настроить автоматическую оплату по финансово-лицевым счетам (ФЛС) аренды городской недвижимости.

Сервис автоплатежей упростит жизнь пользователям и сэкономит их время, позволит оплачивать начисления по ФЛС аренды и продажи городской недвижимости без пеней, которые начисляют за несвоевременную оплату счета.

Автоплатеж доступен физлицам и предпринимателям, счета которым выставляют по СНИЛС и ИНН соответственно. Сумма платежа отобразится на странице «Мои платежи». Уведомления об ошибках или недостатке денежных средств на карте поступят на электронную почту или по СМС.