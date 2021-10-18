РИАМО - 18 окт. На платформе «Город идей» жители столицы предложили 516 предложений по совершенствованию работы Московского инновационного кластера, сбор предложений провели 5-11 октября, сообщается на официальном сайте мэра города.

В проекте приняли участие более 17 тыс. человек, направивших 516 предложений. Из них решено реализовать 47 предложений, которые набрали больше всего голосов.

Например, горожане поделились идеей создания просветительских курсов о возможностях инноваций в социальной сфере, а еще идеей создания каталога физических лиц в разделе «Новые программы для физических лиц». Кроме того, для популяризации кластера предложили провести форум, а также выставки и программы для школьников.

Ключевыми технологическими платформами назвали «Наш город», «Электронный дом», mos.ru и другие. В ходе обсуждения «Портрета современного новатора» назвали такие качества, как эрудированность, упорство и способность к анализу действий и ошибок.