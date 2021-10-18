РИАМО - 18 окт. Почти 2 тысячи квартир общей площадью более 90 тысяч квадратных метров купили у города на торгах москвичи и представители бизнеса за девять месяцев 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, на сегодняшний день на продажу выставлены более 600 объектов жилой недвижимости.
Деньги от продаж тратят на строительство домов по программе реновации. В материале отмечается, что в 2021 году больше всего квартир - 448 - выкупили у города на западе столицы. 295 и 252 находятся на северо-востоке и севере Москвы. При этом, среднее число участков торгов составило порядка 13 претендентов на один лот.
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