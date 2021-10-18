РИАМО - 18 окт. Почти 2 тысячи квартир общей площадью более 90 тысяч квадратных метров купили у города на торгах москвичи и представители бизнеса за девять месяцев 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первом квартале этого года на торгах было продано около 400 объектов, а спустя шесть месяцев эта цифра достигла 1846», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день на продажу выставлены более 600 объектов жилой недвижимости.

Деньги от продаж тратят на строительство домов по программе реновации. В материале отмечается, что в 2021 году больше всего квартир - 448 - выкупили у города на западе столицы. 295 и 252 находятся на северо-востоке и севере Москвы. При этом, среднее число участков торгов составило порядка 13 претендентов на один лот.