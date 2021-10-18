РИАМО - 18 окт. На московских дорогах в понедельник вечером ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, на данный момент загруженность оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с движением на Мичуринском и Кутузовском проспектах, проспекте Маршала Жукова.

Загруженность на дорогах может возникать из-за дорожных работ. На данный момент они проходят на 31 км, 53 км МКАД, Волоколамском, Пятницком шоссе.