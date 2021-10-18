РИАМО - 18 окт. За первые дни работы системы Face Pay по оплате проезда в метро данные в нее загрузили уже 30 тыс. горожан, что составляет свыше 1% пассажиров, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что через три года таким способом оплаты будут пользоваться до 15% пассажиров.

Система оплаты проезда «лицом» в Мосметро заработала на всех станциях в минувшую пятницу. Средний пассажиропоток в столичном метро в прошлом году составил 5,17 млн человек в день.

Для того, чтобы рассчитываться за проезд таким способом, нужно загрузить свою фотографию в приложение «Метро Москвы», деньги спишутся с банковской карты.

Процесс оплаты таким способом занимает до 2 секунд. Сейчас система доступна на 240 станциях (без учета МЦК, МЦД и монорельса).

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