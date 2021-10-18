РИАМО - 18 окт. В России заработали новые правила для подключения земельных участков к газу, они относятся к населенным пунктам с уже имеющейся инфраструктурой, сообщает РИА Новости.

Новые правила не касаются тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Для того, чтобы провести газ на участок, следует подать заявку лично, в МФЦ или через Госуслуги.

К документу надо прикрепить топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.

Оперативность проведения газа будет зависеть от удаленности дома до соответствующей инфраструктуры.